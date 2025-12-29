The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump riceve Netanyahu in Florida, parleremo del disarmo di Hamas

"Oggi parleremo del disarmo di Hamas". Lo ha detto Donald Trump ricevendo Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida.

(Keystone-ATS) “Faremo tutto il possibile per riavere indietro i resti di Ran Gvili, la cui meravigliosa famiglia è qui”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti a proposito dell’ultimo ostaggio israeliano ancora nelle mani di Hamas.

Sempre stando a Trump, la ricostruzione di Gaza ricomincerà “molto presto. Lui la vuole”, riferendosi al premier israeliano Benyamin Netanyahu al suo fianco a Mar-a-Lago.

Dal canto suo, Netanyahu ha dichiarato: “L’ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca”. “Noi siamo fortunati, tutto il mondo è fortunato”, ha aggiunto.

Netanyahu è un “primo ministro di guerra” e “un eroe”, ha replicato Trump parlando all’arrivo del premier israeliano a Mar-a-Lago. “Credo che otterrà la grazia”, ha aggiunto il presidente americano.

