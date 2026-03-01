Trump rompe con la tradizione, nessun discorso alla nazione

Keystone-SDA

Il video dell'annuncio dell'operazione pubblicato nella notte fra venerdì e sabato e poi via dai riflettori: il presidente americano Donald Trump non si fa vedere in pubblico da 24 ore mentre gli attacchi all'Iran continuano.

(Keystone-ATS) Rompendo ogni tradizione, il 79enne non ha parlato direttamente agli americani spiegando loro le motivazioni della guerra. Lo ha fatto solo tramite un filmato postato su Truth. Anche rispetto ai suoi precedenti, il presidente ha rotto gli schemi non presentandosi ai media e non parlando agli americani dei suoi successi.

Dal fortino di Mar-a-Lago Trump ha lanciato solo qualche messaggio su Truth e si è intrattenuto telefonicamente con qualche giornalista per dare la sua versione dei fatti. Questo però non gli ha fatto cambiare i suoi programmi, inclusa la partecipazione a una cena di raccolta fondi per il super pac (comitato per la raccolta di denaro) Maga Inc.