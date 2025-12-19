Trump sospende ‘lotteria visti’ dopo attentato a Brown University

Keystone-SDA

Il capo della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha ordinato ieri la sospensione della lotteria per i Diversity Visa (programma annuale per l'immigrazione negli Usa, ndr).

(Keystone-ATS) L’annuncio è avvenuto dopo aver dichiarato che era stata utilizzata dal sospettato nella sparatoria di massa alla Brown University.

L’attentatore della Brown University è entrato negli Stati Uniti attraverso il programma di visti di immigrazione della lotteria per la diversità (DV1) nel 2017 e gli è stata concessa la green card, ha scritto Noem sui social media.

“Su indicazione del presidente Trump, ordino immediatamente all’Uscis (Servizio di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti, ndr) di sospendere il programma DV1 per garantire che nessun altro americano venga danneggiato da questo programma disastroso”.