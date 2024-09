Trump su Truth, ‘io odio Taylor Swift’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Io odio Taylor Swift”. Lo ha scritto, tutto in maiuscolo sul social Truth, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, l’ex presidente Donald Trump, dopo l’endorsment della cantante alla candidata democratica Kamala Harris.

Secondo un sondaggio, intanto, il sostegno espresso a Harris da Taylor Swift ha avuto un impatto lieve: il 6% degli americani ritiene che l’endorsement li farà votare più probabilmente per Harris, mentre il 13% afferma che il sostegno renderà meno probabile un loro voto per Harris. Per l’81% Taylor Swift non fa la differenza.

Per il 56% degli americani, Kamala Harris ha vinto il dibattito televisivo con Donald Trump, sempre secondo il sondaggio di Abc News-Ipsos. Per il 36% degli interpellati il vincitore è stato invece Trump.