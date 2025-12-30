Trump vede Netanyahu e avverte Hamas, “disarmi a breve o pagherà”

Keystone-SDA

"Poche differenze", tra cui la visione sulla Cisgiordania occupata, ma nel complesso Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono allineati.

(Keystone-ATS) Nel quinto incontro tra i due leader da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, questa volta nel resort a Mar-a-Lago, The Donald e Bibi hanno discusso i dossier più caldi per il Medio Oriente.

Il commander-in-chief ha avvertito Hamas che “se non disarmerà in breve tempo pagherà un prezzo alto”. Il presidente americano è impaziente di avviare la fase due a Gaza dopo il fragile cessate il fuoco che aveva personalmente finalizzato ad ottobre.

La ricostruzione nella Striscia, ha sottolineato Trump, inizierà “molto presto, il prima possibile, ma deve esserci il disarmo di Hamas”. Proprio nelle stesse ore dell’incontro in Florida il portavoce dell’ala militare del gruppo islamista, Abu Obeida, ha ribadito che “non rinuncerà” alle armi “finché l’occupazione continuerà anche se dovrà combattere a mani nude”.

Piano rispettato

Trump si è detto convinto che Israele abbia “rispettato” il piano per Gaza. “Non sono preoccupato da nulla di ciò che sta facendo Israele”, ha sottolineato, “sono preoccupato da ciò che stanno facendo o non stanno facendo gli altri”. Il presidente americano ha poi elogiato il premier definendolo “un eroe di guerra” e dicendosi sicuro che riceverà la grazia presidenziale nel processo per corruzione. Un’affermazione, in parte, smentita dal presidente israeliano Isaac Herzog che ha detto di non avere avuto nessuna conversazione con Trump sul perdono a Bibi.

Il premier israeliano ha ricambiato gli elogi di The Donald annunciando che, il prossimo anno nel giorno dell’indipendenza del suo Paese, gli consegnerà il ‘Premio Israele’ “per il suo straordinario contributo a Israele e al popolo ebraico”.

L’unico disaccordo, almeno pubblico, tra i due leader è sulle azioni dei coloni israeliani in Cisgiordania. “Io e Netanyahu non siamo d’accordo al 100% ma arriveremo ad una soluzione”, ha detto. “Farà la cosa giusta”, ha aggiunto, indicando il premier israeliano con un gesto.