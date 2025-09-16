The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Trump vola a Londra, apre a ‘sconto’ ulteriore su dazi

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha aperto oggi uno spiraglio per un ulteriore 'sconto' in materia di dazi nei confronti del Regno Unito, finora contenuti al 10% in base a un accordo raggiunto nei mesi scorsi con il primo ministro Keir Starmer.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) L’accordo è già migliore e più rapido rispetto a quello concesso all’Ue, per non parlare della Svizzera.

I media britannici parlano oggi del possibile ‘sconto’, citando una delle cose dette da Trump alla partenza per Londra, in queste ore, con la first lady Melania, dove è atteso da una seconda visita di Stato senza precedenti nella storia moderna del Regno.

Trump ha sottolineato che il governo britannico “vuole vedere se possiamo raffinare ancora un po’ l’accordo commerciale”. “Noi abbiamo concluso un grande deal e io li sto aiutando. Loro vorrebbero vedere se si può ottenere qualcosina di meglio”, ha ammiccato, dichiarandosi da parte sua pronto “a parlarne”.

Intanto l’Air Force One è decollato dalla base di Andrews ed è atteso a Londra poco prima delle 21 locali (le 22 in Svizzera). La serata prevede il trasferimento nella residenza dell’ambasciatore Usa alla Corte di San Giacomo per la notte.

La visita entrerà nel vivo domani con il ricevimento solenne da parte di re Carlo III al castello di Windsor (non senza qualche incognita sulla salute della regina Camilla), i vari appuntamenti del cerimoniale e il grande banchetto ufficiale di Stato serale. Per poi concludersi giovedì con il vertice politico con Starmer e le due delegazioni ministeriali, nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers.

Il governo laburista e il palazzo reale hanno preparato il tappeto rosso delle grandi occasioni, decisi a cercare di solleticare l’ospite con la pompa magna dell’accoglienza della tradizione monarchica.

Starmer – sotto tiro in patria per gli affanni economici, per il consenso in caduta libera e per tutta una serie di scandali incluso quello che proprio in questi giorni lo ha costretto a silurare l’ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, coinvolto nel caso Epstein – punta soprattutto a suggellare intese su investimenti da miliardi di dollari. Oltre che a cercare di tenere allineato l’asse della storica ‘relazione speciale’ americano-britannica su dossier spinosi di politica estera quali la guerra russo-ucraina e l’escalation d’Israele nella Striscia di Gaza palestinese.

Entrambe le giornate clou della visita si concentreranno peraltro fuori Londra, a qualche decina di chilometri dalla capitale: per tenere il presidente Usa al riparo dalle annunciate proteste degli attivisti della Stop Trump Coalition.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR