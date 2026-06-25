TUI Svizzera: effetto last minute dopo guerra Medio Oriente

Keystone-SDA

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Il tour operator TUI Svizzera sta beneficiando di un effetto di recupero nelle prenotazioni per le vacanze estive.

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(Keystone-ATS) All’atteggiamento attendista della clientela, dovuto al conflitto in Medio Oriente, fa seguito un’ondata di prenotazioni last minute, ha comunicato oggi la filiale elvetica del colosso tedesco.

“Dopo una certa riluttanza legata agli sviluppi geopolitici di questa primavera, da alcune settimane registriamo una netta ripresa e un incoraggiante aumento delle prenotazioni per l’estate”, ha dichiarato in un incontro con i media Nicole Pfammatter, appena nominata alla guida di TUI Svizzera.

L’effetto di recupero è particolarmente marcato per la Turchia e Cipro, destinazioni che avevano risentito in modo particolare delle conseguenze della guerra in Medio Oriente.

“Le prenotazioni last minute sono strettamente legate all’incertezza che ha caratterizzato questa primavera”, ha spiegato Pfammatter. Lo scorso anno, infatti, i clienti avevano prenotato le vacanze estive in media con 210 giorni di anticipo.

“L’85% della nostra clientela prenota un soggiorno nel Mediterraneo”. Grecia, Spagna, Turchia, Italia e Cipro costituiscono la top 5 delle destinazioni vicine più gettonate.

Prezzi stabili

Per quanto riguarda i prezzi, prevale la stabilità. “Per i clienti, i pacchetti turistici offrono sicurezza, in particolare grazie alla garanzia dei prezzi”, spiega. TUI, infatti, non applica alcun aumento a posteriori sulle prenotazioni già effettuate.

L’intelligenza artificiale (IA) è un nuovo strumento che influenza i comportamenti dei clienti durante la ricerca di viaggi. “All’interno del gruppo, gli investimenti nella tecnologia sono essenziali per adattarsi a questi cambiamenti”. Una volta rimossi gli ostacoli normativi, le prenotazioni potrebbero essere effettuate anche direttamente tramite gli assistenti IA, influenzando il modo in cui TUI consiglia, informa e vende i propri soggiorni alla clientela.