Tunisia: ex candidato presidenziale Zenaidi condannato a 19 anni

Keystone-SDA

Il Tribunale antiterrorismo di primo grado di Tunisi ha condannato in primo grado e in contumacia l'ex ministro ed ex candidato alla presidenza Mondher Zenaidi a 19 anni di reclusione, con l'accusa di aver incitato alla rivolta per un video di protesta sui social.

2 minuti

(Keystone-ATS) Come riferiscono media locali, la condanna arriva al termine di una procedura avviata dal Polo giudiziario antiterrorismo della capitale, secondo cui Zenaidi è oggetto di mandati di ricerca a livello internazionale, emessi a partire dall’ottobre 2024.

Le accuse contestate includono, tra le altre, incitamento alla disobbedienza, complotto contro la sicurezza interna dello Stato, appelli all’insurrezione e tentativo di modifica della forma del regime, oltre a capi d’imputazione legati alla costituzione o adesione a un gruppo qualificato come terroristico.

Alla base dell’inchiesta vi sarebbe la diffusione di più video su una pagina social che porta il nome di Mondher Zenaidi, contenuti nei quali l’ex ministro sarebbe accusato di aver chiamato alla rivolta contro le istituzioni e contro il presidente della Repubblica, Kais Saied. Zenaidi, figura politica che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali sotto il presidente Zine El Abidine Ben Ali, era stato al centro di controversie durante il percorso verso le presidenziali del 2024, con passaggi giudiziari e decisioni amministrative che avevano influito negativamente sulla sua partecipazione alla competizione elettorale.