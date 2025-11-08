Turchia, sei morti in un incendio in un magazzino di profumi

Keystone-SDA

Sei persone sono morte e una è rimasta ferita in un incendio divampato in un magazzino di profumi a Dilovasi, nella Turchia nordoccidentale. Lo ha dichiarato il governatore regionale.

(Keystone-ATS) L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, dalle squadre di soccorso e dal personale comunale, ha dichiarato Ilhami Aktas all’emittente privata Trt Haber. “Sei dei nostri cittadini hanno purtroppo perso la vita”, ha comunicato Aktas, aggiungendo che una persona è “attualmente ricoverata in ospedale”.

Due piani dell’edificio adibito a deposito sono stati distrutti dall’incendio, come mostrano le immagini trasmesse dal canale turco Ntv. Le origini dell’incendio non sono ancora chiare. Situata a circa 70 chilometri da Istanbul, Dilovasi è una città industriale che ospita numerosi depositi e fabbriche.