Turchia: tutti morti i 20 militari sull’aereo caduto in Georgia

Keystone-SDA

Il Ministero della difesa turco ha confermato la morte dei venti soldati che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia, al confine con l'Azerbaigian.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministero ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell’incidente del C-130.

“I nostri eroici compagni d’armi sono diventati martiri l’11 novembre 2025”, si legge in un comunicato del dicastero riportato dall’emittente tv statale TRT.

Ankara ha aggiunto che le indagini di una squadra turca sui resti dell’aereo militare sono iniziate alle 06:30 ora locale (le 04:30 in Svizzera), in coordinamento con le autorità georgiane.

Intanto stamane è stata ritrovata la scatola nera dell’aereo, riporta l’emittente turca NTV aggiungendo che essa potrebbe far luce sulle cause dello schianto.

Le operazioni per il recupero dei corpi e delle parti dell’aereo erano iniziate ieri, in collaborazione tra Turchia e Georgia, e mentre esperti stanno esaminando i rottami dell’aereo per preparare un rapporto preliminare è stato riferito che le parti recuperate del velivolo saranno trasportate in una base militare di Kayseri, nell’Anatolia centrale, per ulteriori esami.