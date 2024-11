Turismo: la Seco discute delle sfide con gli operatori del ramo

Keystone-SDA

I nuovi modelli di affari per il settore dell'accoglienza nel contesto del cambiamento climatico, le sfide poste dalla digitalizzazione, il ruolo della popolazione locale e la gestione dei flussi dei visitatori.

(Keystone-ATS) Sono gli argomenti al centro dell’edizione di quest’anno del Forum Turismo Svizzera, evento organizzato questa settimana dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco).

Il futuro del ramo scaturirà dai megatrend globali nei comparti della società, dell’ambiente, della tecnologia, dell’economia e della politica, si dice convinta la Seco in un comunicato odierno. Da un sondaggio commissionato nell’estate scorsa dalla stessa unità della Confederazione è emerso che per gli addetti ai lavori i temi di maggior rilievo saranno il cambiamento climatico, l’accettazione del turismo, la carenza di manodopera qualificata e la digitalizzazione. Le condizioni economiche generali e le tendenze demografiche sono state evidenziate come ulteriori argomenti rilevanti.

Uno dei principali obiettivi della Seco era quello di ottenere impulsi concreti per l’imminente rinnovo della strategia del turismo della Confederazione entro il 2026. “Soddisfatta dei preziosi input ricevuti, la Seco si impegnerà anche in futuro per offrire al turismo elvetico condizioni quadro per quanto possibile ottimali e per promuoverne lo sviluppo in modo mirato”, si legge nella nota.

Il Forum Turismo Svizzera (FTS) è una piattaforma di dialogo e di coordinamento finalizzata a rafforzare la pianificazione e la cooperazione nel settore. Oltre all’omonimo evento annuale, gestito e finanziato della Seco, il FTS comprende anche gruppi di lavoro, workshop e webinar tematici. Vengono coinvolti gli operatori del ramo, le regioni e i cantoni turistici, nonché i rappresentanti dei servizi federali.