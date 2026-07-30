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Tusk, violato lo spazio aereo polacco durante raid russo su Ucraina

Keystone-SDA

"Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco". Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il Comando operativo delle forze armate ha riferito che alle 3:40 è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest. Decollato un F-16, il contatto radar è stato perso pochi minuti dopo. Le ricerche sono in corso nell’area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino.

“Alle 3:40 – scrive su X il Comando operativo delle forze armate polacche – un oggetto non identificato è stato rilevato nello spazio aereo polacco in movimento verso ovest. Un caccia F-16 è stato inviato nella zona per identificare e intercettare l’oggetto. Alle 3:46 del mattino, prima che fosse possibile una chiara identificazione, l’oggetto è scomparso dal rilevamento radar. Per verificare e confermare definitivamente le indicazioni tecniche del radar, un elicottero Mi-24 è stato inviato nella zona dell’ultimo rilevamento. L’equipaggio dell’elicottero ha individuato il probabile luogo dell’impatto in un’area non edificata vicino alla città di Tarnawa-Kolonia, nel voivodato di Lublino. Una squadra di ricerca e soccorso terrestre e i servizi competenti sono stati inviati sul posto. Le operazioni di ricerca e sicurezza sono tuttora in corso”. Il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha parlato di una “notte estremamente difficile per la nostra difesa aerea, per i sistemi di osservazione e rilevazione delle minacce” e ha riferito che “l’accertamento sul tipo di oggetto caduto nei dintorni di Tarnawa-Kolonia è ora in corso”.

“Le informazioni – ha spiegato – sono state trasmesse e coordinate in tempo reale dalle autorità competenti, e sono state anche comunicate alle persone più importanti del nostro paese”.

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