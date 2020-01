È emergenza locuste in Africa orientale, con diversi Paesi che fanno i conti con una crisi mai vista negli ultimi decenni. Lo denuncia la Fao, che lancia un appello per aiuti internazionali, citata da Bbc.

I numeri sono già altissimi, ma l'agenzia Onu stima che il prossimo giugno il numero di locuste possa crescere esponenzialmente di 500 volte.

Una emergenza simile non si vedeva in Etiopia e Somalia da 25 anni, addirittura 70 in Kenya. A rischio anche Sud Sudan e Uganda.

Neuer Inhalt Horizontal Line