Per la diciannovesima volta in vent'anni Los Angeles riconquista il primato di città con i più alti livelli di smog degli Stati Uniti. Lo rivela l'analisi annuale dell'American Lung Association. Ma non è la sola in California.

Lo Stato, in generale, ha la maglia nera per livelli d'inquinamento e nella classifica dei posti più inquinati del paese sette città californiane compaiono nei primi dieci posti.

Oltre a Los Angeles, al top della classifica ci sono Visalia, Bakersfield, Fresno, Sacramento, San Diego e persino San Francisco. New York è al decimo posto, preceduta da Houston in Texas. L'analisi è stata condotta tenendo presente due tipi di inquinamento: lo smog, ossia l'inquinamento atmosferico nei bassi strati dell'atmosfera terrestre, e il 'soot', ossia le polveri sottili. Fresno è la città americana con la più alta concentrazione di polveri sottili.

