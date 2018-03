Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 12.23 11 marzo 2018 - 12:23

È morto stamani all'alba a Magonza (città tedesca sul fiume Reno), all'età di 81 anni, il cardinale Karl Lehmann. Lo annuncia la diocesi della città tedesca.

Dallo scorso settembre - informa ancora la diocesi - il porporato soffriva delle conseguenze di un ictus e di un'emorragia cerebrale.

Il cardinale Lehmann - ricorda Vatican News - era nato a Sigmaringen e nel 1955 aveva iniziato la sua formazione religiosa al sacerdozio. Nel 1968 divenne docente di teologia. Un sostegno esterno alla sua nomina venne dal teologo Joseph Ratzinger. Lehmann insegnò prima a Magonza e poi a Friburgo in Brisgovia: tra i suoi studenti, anche il cardinale Gerhard Ludwig Muller. La seconda fase della sua attività religiosa iniziò con la nomina a vescovo di Magonza nel 1983, incarico mantenuto fino alle dimissioni nel maggio 2016.

In Vaticano, il cardinale Lehmann era stato membro della Congregazione per la fede (dal 1988 al 1998) e del dicastero per le Chiese orientali, nonché dei Consigli per l'Unità dei Cristiani e delle Comunicazioni sociali. Nel 1991, nel corso del Sinodo sull'Europa, era stato segretario speciale.

Nel concistoro del febbraio 2001, Karl Lehmann fu elevato alla dignità cardinalizia da Papa Giovanni Paolo II insieme ad altri 41 uomini di Chiesa tra cui Walter Kasper e Jorge Mario Bergoglio. Come cardinale elettore partecipò nel 2005 all'elezione di Papa Benedetto XVI e nel 2013 a quella di Papa Francesco.

