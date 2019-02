Gli "animali notturni", quelli che la mattina faticano a svegliarsi e la sera vanno a letto tardi, sembrano essere svantaggiati dal punto di vista delle performance mentali in una società settata su un orario lavorativo prevalentemente diurno (9-17).

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Sleep, secondo cui le persone che amano fare le ore piccole tendono ad avere minori connessioni nervose tra le regioni neurali legate allo stato di coscienza, alla soglia di attenzione, ai tempi di reazione; e tendono ad avvertire maggiore sonnolenza durante il giorno.

Lo studio ha coinvolto 38 persone, in parte mattiniere (a letto prima delle 23 e svegli già alle 6 e 30) e in parte notturne (che vanno in media a letto dopo le 2 di notte e non si alzano naturalmente prima delle 10), sottoposte a risonanza magnetica e a test mentali in diverse ore del giorno. I mattinieri hanno performance sempre superiori ai 'gufi' durante il giorno e soglia di attenzione e tempi di reazione migliori, specie nel primo mattino. I gufi vanno meglio la sera, sia sulla soglia di attenzione, sia sui tempi di reazione e tendono ad avere più sonnolenza diurna. Le aree cerebrali a questi aspetti del funzionamento mentale sono meno collegate nei gufi.

Secondo quanto riferito da Elise Facer-Childs, della University of Birmingham, che ha condotto il lavoro la ridotta connettività tra queste regioni potrebbe in realtà essere piuttosto dovuta al fatto che queste persone per tutta la loro via, a scuola e a lavoro possono essere ostacolate da orari di vita a loro sfavorevoli. "Gli animali notturni - precisa Facer-Childs - sin da quando vanno a scuola e poi durante la vita lavorativa devono sempre svegliarsi prima rispetto ai ritmi innati del loro corpo", quindi potrebbero col tempo risentire di questa forzatura.

