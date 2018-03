Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 19.58 25 febbraio 2018 - 19:58

Uscirà martedì 13 novembre 2018 in tutto il mondo e in 24 lingue il 'memoir' di Michelle Obama, ex first lady degli Stati Uniti d'America. Il titolo inglese sarà 'Becoming'.

"Scrivere Becoming ha rappresentato un'esperienza profondamente personale. Mi ha concesso, per la prima volta - ha dichiarato Michelle Obama - , lo spazio per riflettere onestamente sulla traiettoria del tutto inaspettata che ha avuto la mia vita. Nel libro parlerò delle mie radici e di come una giovane ragazza del South Side di Chicago ha trovato la sua voce e l'ha usata per dare forza agli altri. Spero che il mio viaggio stimoli i lettori a trovare il coraggio di diventare chiunque desiderino essere. Non vedo l'ora di condividere la mia storia".

Nel libro autobiografico, un'opera di profonda riflessione e di grande forza narrativa, Michelle Obama inviterà i lettori nel suo mondo, raccontando le esperienze che l'hanno formata, dalla sua infanzia nel quartiere di South Side a Chicago agli anni di lavoro in equilibrio tra gli impegni professionali e quelli di madre, fino al periodo trascorso nella casa più famosa del mondo. Con estrema franchezza e verve, descriverà i trionfi e le delusioni, sia pubblici sia privati, raccontando per intero la sua storia così come l'ha vissuta, attraverso le sue parole e dal suo punto di vista. Caldo, saggio e rivelatore, Becoming sarà l'inedito ritratto intimo di una donna che ha costantemente sfidato le aspettative, e la cui storia ci ispira a fare altrettanto.

