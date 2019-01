'Iran faccia in Siria ciò che vuole', Trump stupisce Israele

Ha sorpreso in Israele la presa di posizione del presidente degli Usa Donald Trump sul ruolo dell'Iran in Siria.

Il presidente statunitense Donald Trump ha destato stupore in Israele quando ieri ha dichiarato che, per quanto lo concerne, l'Iran può operare a piacimento in Siria.

Durante un incontro con la stampa nella Casa Bianca, Trump ha rilevato che ''l'Iran sta rimuovendo personale fuori dalla Siria, ma francamente può fare quello che vuole''. Le sue parole sono riportate oggi sulle prime pagine di alcuni giornali israeliani. Un funzionario governativo israeliano ha detto al quotidiano Yediot Ahronot: ''Sono sbalordito. Trump semplicemente non è esperto di quanto accade in Siria e degli sforzi dell'Iran di approfondire la propria presenza''.

Ancora due giorni fa, in Brasile, il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva discusso della situazione in Siria con il segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo. Sulla agenda del colloquio, aveva precisato, c'erano ''la cooperazione di intelligence e militare in Siria ed altrove ed i modi adeguati per arginare la aggressività iraniana in Medio Oriente. Questo - aveva precisato - è un nostro obiettivo comune''.

