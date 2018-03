Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 17.47 21 febbraio 2018 - 17:47

L'amore degli svizzeri per le loro montagne è al centro di una nuova esposizione al Museo alpino svizzero di Berna. Il pubblico potrà scoprire, da venerdì 23 febbraio al 6 gennaio 2019, 120 quadri con paesaggi montani dipinti negli ultimi 250 anni.

I quadri esposti alla mostra, intitolata "La bellezza delle montagne. Una questione di punti di vista" sono una testimonianza della passione degli artisti, ma anche della storia dei rapporti tra uomo e montagna in Svizzera, indica il museo sul suo sito internet. Il visitatore è invitato a "una riflessione ludica sulle proprie visioni e riflessi di percezione".

L'esposizione non trascura il presente: nove posti audio offriranno reportage documentari sulla vita attuale in montagna, per esempio quella di Anna Giacometti, sindaca del comune di Bregaglia "dove nulla è più come prima" dopo la frana che ha sconvolto la scorsa estate il villaggio di Bondo.

