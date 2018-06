Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 10.27 05 giugno 2018 - 10:27

Fleischtrocknerei Churwalden richiama alcune partite dello snack "minipic" e del piatto misto di affettati "Eidgenosse". Pezzi di plastica rigida di colore blu lunghi fino a 2 cm sono finiti in un lotto, costituendo un rischio di soffocamento se ingeriti.

I clienti sono pregati di non consumare i prodotti in questione, informa un comunicato odierno di Fleischtrocknerei Churwalden.

Gli articoli sono in vendita in tutta la Svizzera sia nel commercio all'ingrosso che in quello al dettaglio. Il richiamo concerne le confezioni "minipic" lotto no. L 501201181 e "Eidgenosse" lotto no. L 906211181.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute telefonando tra le 7.00 e le 20.00 allo 081/307.87.77.

