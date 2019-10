Per la seconda volta in due mesi il boss della 'ndrangheta Domenico Paviglianiti viene scarcerato. Immagine d'archivio.

Per la seconda volta in due mesi il boss della 'ndrangheta Domenico Paviglianiti viene scarcerato per fine pena.

Catturato in Spagna nel 1996, nei mesi scorsi l'ergastolo è stato sostituito con 30 anni e ad agosto è stato liberato, ma in meno di 48 ore arrestato su ordine della Procura di Bologna per un diverso conteggio della pena.

Il 18 ottobre un Giudice per le indagini preliminari, riporta il Corriere della Sera, ha accolto un'istanza della difesa disponendo la liberazione. Ma la Procura bolognese, apprende l'agenzia italiana ANSA, ha già fatto ricorso in Cassazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line