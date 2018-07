Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 10.27 11 luglio 2018 - 10:27

"Con perdite annuali pari a 6 milioni di franchi e meno di 10'000 abbonati, il quotidiano Le Matin è morto". Lo afferma in una intervista a L'Illustré Christian Constantin, il noto imprenditore edile vallesano e presidente della squadra di calcio del Sion.

Il vallesano teme però che la scomparsa di Le Matin metta in pericolo lo sport d'élite romando. Da qui l'idea, annunciata lunedì, di creare un periodico stampato 18 volte all'anno con una tiratura di 100'000 copie chiamato Le Matin Sports. Constantin punta sulla mobilitazione delle squadre di calcio e di disco su ghiaccio romande.

"Se tutti i club partecipassero, penso di poter sbloccare 2 milioni di franchi" per il progetto, ha sostenuto l'esuberante presidente dell'FC Sion. Da parte sua Tamedia, l'editore di Le Matin, metterebbe a disposizione le sue cassette di distribuzione del giornale e un capitale di 200/300 mila franchi.

L'indipendenza giornalistica di Le Matin Sports sarà garantita: "i giornalisti saranno liberi di dire tutto il male che pensano di me se ritengono che abbia licenziato a torto un allenatore", afferma il presidente del Sion, conosciuto per non avere molta pazienza in caso di cattivi risultati della sua squadra.

