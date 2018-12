'Powell non si tocca', a Wall Street miglior seduta 2009

Rally a Wall Street, che archivia la sua miglior seduta dal marzo del 2009.

Complici il balzo delle vendite durante le festività, che lascia bene sperare sullo stato di salute dei consumatori, e le ripetute rassicurazioni della Casa Bianca sul futuro del presidente della Fed Jerome Powell e del segretario al Tesoro Steven Mnuchin, i listini americani volano.

Il Dow Jones guadagna il 4,98%, in quella che è la giornata migliore della sua storia in termini di punti guadagnati, sono stati 1,086. Il Nasdaq sale del 5,84%. Lo S&P 500 vola del 4,96%.

Nonostante il rally però Wall Street resta in corsa per il dicembre peggiore dalla Grande Depressione: dall'inizio del mese solo lo S&P 500 ha bruciato 3.000 miliardi di dollari di valore.

La seduta in volata non spazza via le incertezze e le preoccupazioni, soprattutto quella di una possibile recessione americana.

A questo si aggiungo lo shutdwon, la guerra commerciale con la Cina e le tensioni a Washington, dove sale l'attesa per il rapporto del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, che potrebbe sollevare lo spettro dell'impeachment per Trump. Un quadro complicato in cui l'incertezza, la grande nemica dei mercati, fa da padrona.

