Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 11.10 26 giugno 2018 - 11:10

Anche il Canton Argovia si dice pronto ad applicare le misure della cosiddetta "preferenza nazionale light" che entrano in vigore il primo luglio per 19 categorie professionali. Negli Uffici regionali di collocamento (URC) è stato ingaggiato personale supplementare.

Gli URC - ricorda oggi in una nota il Dipartimento argoviese dell'economia e dell'interno - saranno tenuti a segnalare alle imprese nel giro di tre giorni i dossier dei candidati adatti ad un posto vacante. Poi per la durata di cinque giorni lavorativi la preferenza dovrà essere data alle persone che si sono annunciate ad un URC.

Due settimane fa il Canton Zurigo aveva a sua volta annunciato la creazione di un apposito centro di notifica nel quale sono stati assunti 17 nuovi agenti di collocamento.

L'obbligo di notifica, introdotto come strumento per l'applicazione dell'articolo costituzionale scaturito dall'iniziativa dell'UDC "Contro l'immigrazione di massa", riguarda per il momento 270 denominazioni professionali in 19 categorie.

Nella lista, che sarà adattata ogni trimestre, sono state inserite professioni con un tasso di disoccupazione che raggiunge o supera l'8%. I datori di lavoro hanno l'obbligo di segnalare tutti i posti vacanti in queste categorie. A partire dal 2020 la soglia di disoccupazione oltre la quale vige l'obbligo di notifica sarà portata al 5%.

