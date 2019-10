I volontari che lavorano nei 132 "Repair Cafés" elvetici hanno ridato vita oggi a oltre 1700 apparecchi in occasione della quarta Giornata svizzera della riparazione, indica la SKS (Stiftung für Konsumentenschutz), la Fondazione svizzerotedesca dei consumatori.

I "Repair Cafés" puntano a combattere lo spreco di risorse e l'aumento dei rifiuti da smaltire, oltre a far risparmiare denaro. Numerose tipologie - dai computer ai mobili - di oggetti rotti o che non funzionano più sono accettati. È inoltre possibile, come dice il nome, approfittarne per prendere un caffè oppure un dolce.

