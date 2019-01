11/9: cyberfurto documenti a società assicurative e legali

L'Fbi sta indagando sul furto di 18.000 documenti assicurativi e legali relativi agli attacchi dell'11 settembre. A rubarli - riporta il Financial Times - sarebbe stato un o più hacker con una lunga schiera di precedenti per cyberfurti ad aziende.

L'hacker o gli hacker sono conosciuti sulla rete come "The Dark Overlord", e il 31 dicembre avrebbe rubato - secondo quanto rivendicato - documenti relativi agli attacchi dell'11 settembre inviati o ricevuti da societa' assicurative quali Hiscox e Lloyds, e allo studio legale Hush Blackwell. The Dark Overlord ha annunciato che e' sua intenzione vendere i documenti in cambio di bitcoin e ha invitato, fra gli altri, l'Isis e al Qaida ha presentare delle offerte per ottenerli.

