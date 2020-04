Mappa generata da immagini satellitari che rappresentano le temperature al suolo in Europa in occasione dell'ondata di calore del 25 luglio 2019.

Il 2019 è stato l'anno più caldo mai registrato per l'Europa con temperature medie di quasi due gradi al di sopra di quelle della seconda metà del XIX secolo.

Così il rapporto sullo stato del clima in Europa di Copernicus, il programma per l'osservazione della Terra dell'Ue, rileva come undici dei dodici anni più caldi di sempre si siano verificati dal 2000 a oggi.

I dati, diffusi nella 50esima Giornata mondiale della Terra, parlano di mesi bollenti a febbraio, giugno e luglio nonché di siccità, piogge intense e scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram