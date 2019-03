In gennaio era emerso che almeno 78 conti di parlamentari federali erano stati sottratti da pirati informatici nell'ambito del megafurto di dati elettronici Collection #1-5.

Per tutta la Svizzera, e considerando solo le estensioni in .ch (quindi non quelle in .com, come per gmail) i conti presi di mira sono 3,3 milioni, indica oggi la radiotelevisione romanda RTS sul proprio sito dopo aver setacciato una parte dell'enorme archivio di email e password rubate. Tra le vittime il Consiglio federale, tutti Dipartimenti federali, l'esercito, parlamentari federali, consiglieri di Stato e migliaia di impiegati della Confederazione e dei Cantoni.

La RTS ha ad esempio identificato tre indirizzi del capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis. Tutti e tre - compresi due vecchi indirizzi ufficiali - avevano la medesima parola chiave. Nel frattempo tale parole non è più valida. Le password degli indirizzi professionali sono generate dai servizi informatici della Confederazione e rispettano i previsti criteri di sicurezza, ha precisato il consigliere federale in una e-mail.

