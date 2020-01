Una cinquantina di casi sospetti di Coronavirus in Svizzera

In Svizzera finora sono stati registrati circa 50 casi sospetti di coronavirus e tutti sono risultati negativi ai test. Daniel Dauwalder dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha comunicato il bilancio all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

L'UFSP non divulgherà ulteriori dettagli sui casi sospetti, come ad esempio i cantoni da cui provengono le persone sottoposte al test. Dauwalder non ha voluto precisare quanti casi sospetti sono ancora oggetto di indagine. È un processo continuo, si è limitato a dire.

