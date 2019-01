50esimo Schumacher: famiglia ringrazia tifosi per affetto

Michael Schumacher compie 50 anni domani. La moglie Corinna e tutta la famiglia hanno voluto ringraziare i tifosi per l'affetto e rassicurarli sull'ex campione di formula 1.

"Siamo molto felici di festeggiare domani con voi e con Michael il suo 50° compleanno e per questo vi ringraziamo dal profondo dei nostri cuori", ha scritto la famiglia in un messaggio sul profilo Facebook del campione tedesco.

"Come regalo a lui, a noi e a voi, Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale. L'applicazione Ufficiale Michael Schumacher verrà pubblicata domani, in modo da poter rivedere tutti insieme i successi di Michael. È un altro traguardo raggiunto nel nostro impegno per rendere giustizia a lui e a voi, i suoi fan, celebrando i suoi traguardi. Vi auguriamo di divertirvi con l'applicazione".

"Michael può essere orgoglioso di ciò che ha raggiunto, e anche noi! Ecco perché ricordiamo i suoi successi con l'esposizione di una collezione privata di Michael Schumacher a Colonia, pubblicando ricordi sui social e continuando il suo lavoro di beneficenza attraverso la fondazione. Vogliamo ricordare e festeggiare le sue vittorie, i suoi record e le sue esultanze", ha proseguito la famiglia. "Potete essere sicuri che è nelle migliore mani e che stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per aiutarlo".

