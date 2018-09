Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 13.44 13 settembre 2018 - 13:44

Il ministro degli esteri spagnolo Josep Borrell, socialdemocratico, non vede ragioni che impediscano la consegna di bombe all'Arabia saudita. Riad userà le armi per il conflitto nello Yemen.

Il ministro degli esteri spagnolo, Josep Borrell, ha confermato che la Spagna procederà con la fornitura di 400 bombe di precisione all'Arabia Saudita.

"Non troviamo ragioni per non portare avanti" la fornitura, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che le bombe sono di "straordinaria precisione", ha detto Borrell alla radio Onda Cero. "Questo tipo di arma non produce lo stesso bombardamento di armi meno sofisticate lanciate un po' a caso", ha aggiunto.

Il ministero della difesa spagnolo aveva congelato la vendita delle 400 bombe di precisione all'Arabia Saudita che dovevano essere usate per il conflitto nello Yemen.

