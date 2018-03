Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 16.31 23 febbraio 2018 - 16:31

Il Premio della pace 2017 della regione tedesca dell'Assia è stato consegnato oggi a Carla Del Ponte per il suo impegno contro i crimini di guerra e per aver dato voce alle vittime.

La cerimonia in onore della ex magistrata si è svolta al parlamento regionale a Wiesbaden.

Con la sua attività come procuratrice generale del Tribunale penale internazionale (TPI) dell'Aja per l'ex Jugoslavia e di quello che si è occupato del genocidio in Ruanda, la Del Ponte ha svolto un ruolo di "pioniere" contro la destabilizzante "cultura dell'impunità", ha detto nella laudatio Angelika Nussberger, vicepresidente della Corte europea per i diritti umani. La magistrata - ha aggiunto - "non si è interessata tanto dei gregari, quanto piuttosto di coloro che sedevano ai comandi del macchinario che ha provocato tanto male".

Nel suo discorso di ringraziamento Carla Del Ponte, 71 anni appena compiuti, non ha risparmiato critiche per l'inattività della comunità internazionale nell'annoso conflitto che continua a insanguinare la Siria. La giustizia - ha osservato - può fare qualcosa "solo dove c'è la volontà politica". A suo parere le Nazioni Unite devono essere riformate urgentemente. E se ciò non avviene la pace nel mondo non si intravvederà "nemmeno all'orizzonte".

La ex magistrata ha lasciato nel settembre scorso la Commissione d'inchiesta indipendente dell'ONU sulla Siria e in un discorso a Ginevra davanti al Consiglio dei diritti umani ha chiesto l'istituzione di un tribunale speciale per i crimini commessi nei circa sette anni del conflitto.

Il Premio della pace dell'Assia ricompensa ogni anno persone che si impegnano per la comprensione tre i popoli e la pace. È dotato di 25'000 euro garantiti da una fondazione dell'ex presidente del Land Albert Osswald (SPD).

