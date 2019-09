La concentrazione media di PM 2.5 (polveri sottili) a Pechino nel mese di agosto è stata pari a 23 microgrammi per metro cubo, un livello minimo record mai registrato prima in questo stesso mese nella storia della città.

Lo ha annunciato oggi l'ufficio per la tutela dell'ambiente della municipalità. Inoltre, tra gennaio e agosto la concentrazione media in città di PM 2.5 ha raggiunto un livello minimo record di 42 microgrammi per metro cubo.

Secondo Yu Jianhua, vice capo dell'ufficio per la tutela dell'ambiente della municipalità, la capitale cinese ha registrato un buon livello di qualità dell'aria per 227 giorni in tutto il 2018, 51 giorni in più rispetto al 2013. Il funzionario ha poi aggiunto che anche la densità di altri inquinanti atmosferici, compresa l'anidride solforosa, ha raggiunto un livello minimo record.

L'amministrazione cittadina sostiene che il continuo calo della densità degli inquinanti atmosferici riveli un miglioramento dell'ambiente a Pechino. Alla fine dello scorso anno, il consumo di carbone in città era in calo dell'87% rispetto al picco nel registrato nel 2005.

Neuer Inhalt Horizontal Line