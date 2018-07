Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Migliaia di persone hanno commemorato oggi a Srebrenica le vittime del massacro compiuto nel luglio 1995 dalle forze serbo-bosniache comandate da Ratko Mladic.

Come ogni anno al cimitero-memoriale di Potocari sono state tumulate nuove vittime di quel genocidio, le ultime identificate col test del Dna.

Quest'anno, alle 6575 tombe già esistenti, se ne sono aggiunte altre 35. Ma sono sempre meno i resti che vengono seppelliti poiché le spoglie si trovano sparse in varie fosse comuni non ancora scoperte.

Dopo 23 anni, ha detto oggi il vicesindaco Nermin Alivukovic, Srebrenica sta ancora aspettando di dare degna sepoltura a tutte le 8372 vittime accertate. Oggi le Madri di Srebrenica hanno consegnato a Klaus Zorn, procuratore tedesco che da 25 anni indaga sui fatti dell'estate 1995, un elenco di 22'000 nomi dei partecipanti al genocidio, per controllare se qualcuno si trovi in Germania, la lista che verrà inviata anche ad altri Paesi.

Finora per quel crimine i tribunali internazionali e bosniaci hanno condannato 45 persone a un totale di 700 anni di reclusione. Tra questi l'ex leader politico dei serbo-bosniaci Radovan Karadzic, condannato a 40 anni di carcere, mentre al suo comandante militare, Ratko Mladic, i giudici hanno comminato in primo grado l'ergastolo.

Ciò che addolora e offende le vittime è in particolare la negazione del genocidio da parte di numerosi serbi, dei quali c'erano oggi a Srebrenica solo i rappresentanti dell'opposizione di Belgrado, come il leader del Partito liberal-democratico Cedomir Jovanovic, che viene quasi ogni anno alla commemorazione, e appartenenti alla società civile, come le 'Donne in nero'.

Srebrenica, proclamata "area protetta dell'Onu", era stata attaccata, dopo tre anni e mezzo di assedio, dai soldati di Mladic che entrarono in città l'11 luglio 1995 e in 8 giorni, secondo l'atto d'accusa del Tribunale internazionale dell'Aja (Tpi), uccisero in modo organizzato e sistematico oltre 8000 uomini e ragazzi musulmani, mentre 30'000 donne e bambini furono deportati nel giro di due giorni.

