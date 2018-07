Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 luglio 2018 - 20:01

A Ventimiglia, presso il confine della Liguria con la Francia, oltre 3000 persone per la questura, 7-8000 per gli organizzatori, hanno partecipato al corteo per la libera circolazione dei migranti in un'Europa senza confini.

Il corteo per le vie cittadine si è svolto in modo pacifico. "Né con Salvini, né con Minniti, apriamo i porti e affondiamo il Governo" gridano i manifestanti. "Basta lager di Stato", "Prima gli sfruttati", "Nessuna bandiera, nessuna frontiera", sono alcuni degli slogan dei promotori dell'iniziativa "Ventimiglia città aperta".

