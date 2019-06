La 76esima Festa federale di ginnastica (FFG) si terrà ad Aarau dal 13 al 23 giugno: alla più grande manifestazione polisportiva della Svizzera, che si tiene ogni sei anni, gli organizzatori si attendono circa 70'000 ginnasti e 150'000 spettatori.

L'ultima volta la Festa federale di ginnastica si era svolta a Bienne (BE), mentre Aarau aveva accolto l'evento nel 1972.

"Siamo pronti" ha detto il direttore della FFG Stefan Riner in una conferenza stampa oggi ad Aarau. Il primo weekend sarà dedicato alle competizioni giovanili e individuali, allo sport di alto livello e ai tornei. Nel secondo fine settimana saranno in programma gare delle società della categoria attivi, di donne/uomini e senior.

Naturalmente vi sarà un corteo di apertura con 4000 partecipanti e una grande festa di chiusura. Alla FFG sono iscritte 2371 società - il 15% in più rispetto a sei anni fa - ha detto il direttore di gara Thomas Jäger.

In totale sono in programma 108 discipline: rispetto al 2013 ne sono state aggiunte di nuove come per esempio l'unihockey, la ginnastica artistica a due, il fistball (o faustball) U18 uomini e donne e il netzball (uno sport simile alla pallavolo).

La più grande sfida è stata la pianificazione degli oltre 350'000 minuti di competizione così come anche la risposta ai diversi desideri e idee di tutti i partecipanti, ha sottolineato Jäger.

Il budget per la FFG ad Aarau ammonta a 20 milioni di franchi: un terzo della somma proviene da sponsor e partner.

Gli organizzatori calcolano che ad Aarau e nei dintorni vi saranno complessivamente 52'000 pernottamenti. In totale 17'000 persone trascorreranno la notte in diverse strutture della protezione civile. Al campeggio della FFG di Erlinsbach (AG/SO) sono previsti 35'000 pernottamenti.

Durante le giornate della manifestazione saranno impegnati circa 8500 volontari. Il comitato organizzativo può contare anche sull'aiuto di militari e persone in servizio civile che presteranno rispettivamente 1400 e 6300 giorni di servizio complessivi.

