Importante commessa per ABB in Austria: il gigante elettrotecnico ha firmato un contratto quadro con Austrian Power Grid (APG), operatore del trasporto d'elettricità, per la fornitura di elementi elettrici di isolamento attraverso gas.

L'ordine ha un valore potenziale di 100 milioni di dollari e il periodo temporale è di cinque anni, riferisce ABB in un comunicato odierno. I prodotti in questione servono a garantire l'integrazione a tappe nella rete elettrica di energia da fonti rinnovabili.

ABB aveva annunciato in dicembre la cessione del comparto reti elettriche al gruppo giapponese Hitachi. La vendita sarà però effettiva solo l'anno prossimo.

