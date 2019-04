ABB mostra la fabbrica del futuro alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al premier svedese Stefan Löfven.

Nell'ambito della fiera industriale di Hannover (D) il presidente della direzione del gruppo elvetico-svedese Ulrich Spiesshofer ha mostrato ai due capi di governo un'unità di assemblaggio.

Merkel e Löfven hanno potuto vedere come i modernissimi robot, combinati con l'ultimo e versatile sistema di trasporto, montano orologi da polso con una precisione finora senza pari, afferma ABB in un comunicato odierno. I due politici hanno mostrato grande interesse.

"In futuro la produzione sarà più intelligente, più flessibile e più vicina al cliente", afferma Spiesshofer, citato nella nota. "Combiniamo elettrificazione, automazione, robotica e, naturalmente, digitalizzazione per creare una gamma di prodotti all'avanguardia". Secondo il manager "già oggi le soluzioni ABB per i robot e l'automazione permettono di combinare uomo e macchina in un modo unico".

La Svezia è quest'anno anno il paese partner della fiera di Hannover. Come noto ABB è nata nel 1988 dalla fusione fra la svizzera Brown Boveri, fondata nel 1891, e la svedese ASEA, creata nel 1883. Oggi la multinazionale opera in oltre 100 paesi con 147'000 dipendenti.

