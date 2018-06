Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 8.36 12 giugno 2018 - 08:36

Il colosso energetico svizzero ABB potrebbe procedere a una massiccia riduzione di impieghi negli Stati Uniti, conseguenza dei dazi all'importazione sull'alluminio e sull'acciaio imposti da Washington: lo afferma il presidente della direzione Ulrich Spiesshofer.

Per la fabbricazione dei suoi trasformatori il gruppo ricorre ad acciaio speciale che non è prodotto in misura sufficiente negli Usa, spiega Spiesshofer in un'intervista pubblicata oggi dal Financial Times. La materia prima è quindi importata dall'Europa e dal Giappone.

Complessivamente 20'000 persone lavorano per ABB negli Usa, che è il mercato più importante per la società. Nel solo comparto produzione di trasformatori sono attivi 4000 lavoratori.

