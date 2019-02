Le ristrutturazioni in atto hanno lasciato il segno su ABB nel 2018: il gigante industriale attivo soprattutto nei settori dell'energia e dell'automazione ha visto l'utile netto scendere su base annua del 2% a 2,1 miliardi di dollari (stessa cifra in franchi).

Il fatturato si è attestato a 27,7 miliardi di dollari, in crescita del 10%, ha indicato stamane la società. Nel solo quarto trimestre l'azienda presenta un fatturato di 7,3 miliardi di dollari (+9%), nuove commesse per 7,0 miliardi (+10%), risultato Ebit di 564 milioni (-12%), utile netto di 317 milioni (-19%). I dati sono presentati su base comparabile, per tenere conto della cessione di Power Grids, la divisione delle reti elettriche.

Per quanto riguarda l'anno in corso ABB mostra un prudente ottimismo: in Europa i segnali sono contrastanti, mentre in Usa e in Cina ci si aspetta una crescita. I risultati aziendali continueranno però ad essere influenzati dai cambi e dal prezzo del petrolio.

