Solitamente le offerte dei grandi operatori come Swisscom sono tra le più care.

Le differenze di prezzo tra i vari abbonamenti Internet sono enormi, tanto che le offerte più care possono arrivare a costare il doppio di quelle più economiche.

Per i consumatori svizzeri si tratta di una vera e propria giungla nella quale è difficile muoversi, rivela uno studio comparativo del portale di confronti moneyland.ch.

A fianco dei grandi fornitori come Swisscom, Sunrise e UPC, sul mercato vi sono numerose altre società che provano a emergere. I prezzi proposti dai pesci grossi del settore non sono certo i più convenienti.

Stando a all'esperto di telecomunicazioni Ralf Beyeler, citato in una nota odierna, le persone sono disposte a spendere molto di più per avere un accesso a Internet semplice. Oppure non sono consapevoli del fatto che ci sono pacchetti decisamente meno cari, dichiara lo specialista, aggiungendo che "un cliente di Swisscom può risparmiare oltre 400 franchi all'anno con un semplice cambio di operatore".

La ricerca è stata effettuata comparando i costi per il primo anno di sottoscrizione in tre categorie differenti: internet lento (almeno 10 Mbit/s), rapido (100 Mbit/s) e ultrarapido (1000 Mbit/s).

Per quanto riguarda la prima fascia, l'offerta più a buon mercato è quella di iWay, con la quale si spendono 398 franchi annui. Tuttavia, il servizio è limitato geograficamente, essendo disponibile solo in determinate città. A titolo di paragone, Sunrise reclama 600 franchi e Swisscom 659.

Per una velocità di almeno 100 Mbit/s, la forchetta va dai 578 franchi domandati da Solnet agli oltre 1000 di Swisscom, UPC e Quickline. Per la connessione più rapida, l'offerta maggiormente abbordabile (poco meno di 700 franchi) è quella di Salt, mentre Sunrise ne esige 1080 e Swisscom 1139.

