Prezzi in aumento nel quarto trimestre 2018 per le abitazioni in proprietà: rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è salito il costo degli appartamenti (+0,3%), delle case unifamiliari (+1,3%) e degli stabili plurifamiliari (+2,4%).

Nel confronto con il terzo trimestre le variazioni - si parla di prezzi di transazione - sono invece di +0,7%, -0,4% e +0,2%, informa oggi la società di consulenza IAZI, che calcola lo SWX IAZI Private Real Estate Price Index.

"Complessivamente il mercato sta evolvendo in modo laterale", afferma il presidente della direzione di IAZI Donato Scognamiglio, citato in un comunicato. Fino a quando questa tendenza durerà dipenderà anche dagli sviluppi politici. Se fosse approvata, l'iniziativa popolare contro la dispersione degli insediamenti - in votazione il 10 febbraio - ha il potenziale di spingere i prezzi verso l'alto, sostiene l'esperto.

Significativo agli occhi di IAZI è anche il rallentamento del costo delle case plurifamiliari: in confronto al +6% registrato nello stesso periodo del 2017 il +2,4% del quarto trimestre appare ragionevole, osserva Scognamiglio.

