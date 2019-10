Prezzi in aumento nel terzo trimestre 2019 per le abitazioni in proprietà: rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è salito il costo degli appartamenti (+1,8%), delle case unifamiliari (+0,2%) e degli stabili plurifamiliari (+4,9%).

Nel confronto con il secondo trimestre le variazioni - si parla di prezzi di transazione - sono invece di +1,1%, +0,7% e +1,4%, informa oggi la società di consulenza IAZI, che calcola lo SWX IAZI Private Real Estate Price Index. Complessivamente le abitazioni in proprietà (case singole e appartamenti) mostrano progressioni rispettivamente dell'1,0% e dello 0,9%.

Stando all'esperto comincia già a farsi sentire l'annunciato inasprimento dei requisiti imposti dalla banche per la concessioni di crediti ipotecari volti a finanziare stabili da reddito, un passo avviato su base volontaria. "È però ancora troppo presto per parlare di una tendenza", afferma Scognamiglio, citato in un comunicato. A causa della quota elevata dello sfitto la situazione del settore rimane peraltro tesa.

