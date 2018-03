Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2013 15.33

Nel 2012 in Svizzera sono stati censiti 10'853 aborti, un numero analogo a quello dell'anno precedente (11'100), indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Su 1000 donne di età compresa tra 15 e 44 anni, 6,7 hanno praticato un'interruzione di gravidanza. Nella fascia di età tra 15 e 19 anni, le giovani ad aver abortito sono 4,4 su 1000.

Il 95% degli aborti è avvenuto nelle prime dodici settimane di gravidanza. In questo periodo l'aborto è legale se la donna fa valere uno stato di bisogno e ne fa richiesta per iscritto. Dopo questo periodo è ammesso solo se il proseguimento della gravidanza costituisce un rischio per la madre.

Il tasso più alto di aborti è registrato nella regione lemanica (9,9 per 1000 donne tra 15 e 44 anni), seguita da quella dell'agglomerato zurighese (7,2). Quello più basso nella Svizzera centrale (4,6). Tra i cantoni vi sono differenze sensibili: Appenzello Interno (0,7), Uri (1,7) e Nidvaldo (2,7) presentano in tassi più bassi; Ginevra (13,8), Neuchâtel (10,4) e Vaud (8,9) quelli più alti. In Ticino il tasso è 6,3, nei Grigioni 5,2.

