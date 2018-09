Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 18.34 27 settembre 2018 - 18:34

"Le colonie israeliane in terra palestinese impediscono la pace". Lo ha detto il leader dell'Autorità palestinese Abu Mazen intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu e accusando Israele di "leggi razziste mirate a creare uno Stato in cui vige l'apartheid".

"Praticano discriminazioni contro i palestinesi, come avveniva in Sudafrica", ha aggiunto.

"Abbiamo accolto favorevolmente l'impegno per una proposta di pace da parte dell'amministrazione Trump, abbiamo aspettato con pazienza, ma poi siamo rimasti scioccati dalla decisione di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme. Decisione completamente in contraddizione con un impegno per il processo di pace", ha anche detto Abu Mazen.

