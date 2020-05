Abu Mazen ha annunciato la fine degli accordi con Israele e Usa a causa delle intenzioni del primo di voler procedere alle annessioni di parti della Cisgiordania.

"L'Olp e lo Stato di Palestina - ha detto in una riunione della leadership palestinese, confermando precedenti dichiarazioni - si sentono svincolati da oggi da tutti gli accordi e le intese con gli Usa e Israele e da tutti gli obblighi che da essi derivano, compresi quelli di sicurezza". In precedenza Abu Mazen si era espresso in termini analoghi.

Abu Mazen nella riunione di emergenza svoltasi a Ramallah la notte scorsa ha tuttavia ribadito "l'impegno" palestinese ad una soluzione del conflitto "basata sulla Soluzione a due Stati" con la disponibilità palestinese "ad accettare la presenza di una parte terza lungo i confini" tra i due Paesi.

"A patto - ha spiegato - che i negoziati si svolgono per raggiungere questo obiettivo sotto auspici internazionali (il Quartetto ed altro) e attraverso una Conferenza di pace internazionale basata sulla legittimità internazionale".

Il presidente palestinese ha dettagliato nel suo discorso le accuse al piano di pace del presidente Trump e ad Israele ("potenza occupante") il cui nuovo governo di emergenza nazionale si sta muovendo verso le annessioni di parti di Cisgiordania.

