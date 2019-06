"Il presidente Usa Donald Trump era favorevole, nel 2017, ad una soluzione negoziata del conflitto israelo-palestinese sulla base dei confini del 1967 e di uno scambio di territori. Ma nel giro di due settimane, ha cambiato idea. Sono rimasto sbigottito".

Lo ha affermato oggi il presidente dell'Anp Abu Mazen incontrando la stampa estera a Ramallah, in Cisgiordania.

"Da allora in poi gli Usa hanno chiuso tutte le porte per una soluzione politica. Con quello che lui chiama l'Accordo del secolo non ha lasciato più niente per i negoziati", ha aggiunto.

"I soldi sono importanti, l'economia è importante, ma la politica è più importante ancora", ha detto ancora. "Giudicheremo il seminario sulla base dei suoi risultati, ma quanto è costruito su basi sbagliate, è sbagliato".

"Non riesco a comprendere come possa l'Autorità nazionale palestinese respingere un progetto prima ancora di aver sentito cosa esso includa. Questo non è il modo di avanzare", ha dal canto suo replicato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un incontro oggi col consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton.

