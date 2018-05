Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 maggio 2018 12.23

Nel 2017, per il nono anno di fila, è aumentato il numero di bambini curati nelle cliniche pediatriche svizzere a causa di maltrattamenti sospetti o accertati.

Prendendo in considerazione i dati provenienti da 20 strutture, i casi registrati sono stati 1730, in progressione del 10%.

Gli abusi più frequenti sono quelli per negligenza (38,3%), precisa oggi in una nota la Società svizzera di pediatria (SSP). Seguono quelli fisici (26,2%), quelli psichici (19,5%) e quelli sessuali (15,7%). Osservati anche sei casi di "sindrome di Münchhausen per procura", disturbo mentale che affligge un genitore spingendolo ad arrecare un danno al figlio per farlo credere malato e attirare l'attenzione su di sé.

