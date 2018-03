Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2014 14.31 09 ottobre 2014 - 14:31

In sole 48 ore sono state più di 1500 le candidature di uomini maggiorenni che il prossimo 15 ottobre vorrebbero accompagnare in campo le atlete della squadra femminile di calcio del FC Zurigo per l'inizio della partita di ritorno dei 16esimi di finale della UEFA Women's Champions League contro le croate dello ZNK Osijek.

Pensavamo ad "alcune dozzine" di candidati, ha detto oggi all'ats Michael Benz, responsabile dell'agenzia di pubblicità che ha ideato l'iniziativa. Visto l'altissimo numero di candidature - ben 600 martedì, giorno del lancio del sito internet dedicato - i responsabili hanno deciso di sospendere anzi tempo la ricerca.

Inizialmente era prevista la possibilità di presentare candidature fino a domenica 12 ottobre. Le stesse giocatrici avrebbero dovuto scegliere lunedì prossimo gli undici accompagnatori per l'entrata in campo di mercoledì.

Vista la situazione ci vediamo costrette a scegliere i "fortunati" non più attraverso una sorta di "casting", ma con un'estrazione a sorte, ha dichiarato Marion Daube, direttrice della squadra femminile del FC Zurigo.

Come annunciato martedì scorso tutti i candidati avranno diritto a due biglietti gratuiti per seguire la partita. Le premesse per una partita avvincente davanti ad un pubblico numeroso ci sono quindi tutte: ieri sera, nella partita di andata in Croazia le ragazze del FC Zurigo hanno battuto per 5:2 le avversarie dello ZNK Osijek, ha ricordato la Daube.

