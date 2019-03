Il maggiore gruppo alberghiero europeo, Accor, vuole raddoppiare a livello mondiale il numero degli hotel del marchio Mövenpick, acquisiti lo scorso anno. Lo ha dichiarato il presidente della direzione del gruppo francese Sébastien Bazin alla "SonntagsZeitung".

Nei prossimi anni Mövenpick sarà sicuramente grande il doppio di oggi, ha affermato il manager 57enne nell'intervista. Agli attuali 85 alberghi si aggiungeranno presto 42 nuovi contratti. Negli anni a venire saranno ancora altri 30-40. La crescita avverrà soprattutto in Asia, Medio Oriente e Sudamerica. "Mövenpick - come d'altronde anche Swissôtel - è incredibilmente attrattiva per la sua Swissness."

Anche in Svizzera è prevista un'espansione: il numero degli alberghi dovrebbe aumentare del 20-25%. "Voglio ulteriormente consolidare dovunque siamo leader di mercato", ha indicato Bazin citando specificamente le città di Zurigo, Basilea e Ginevra. Accor è numero uno del settore in Svizzera e a suo dire in queste tre città offre il 30% dei letti con marchi quali Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Swissôtel e Mövenpick.

